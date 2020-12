Árvore cai no meio da pista de caminhada e dificulta passagem no Parque das Nações

Após as fortes chuvas e ventos a mais de 72km/h que vem atingindo Campo Grande, uma árvore acabou caindo no meio da pista de caminhada no Parque das Nações Indigens.

A árvore que ainda não foi retirada do local, tem atrapalhado todos que passam pelo local, que tem que desviar passando por cima da grama.

A árvore não só atrapalha os pedestres que fazem caminhada, mas os ciclistas que utilizam o local que é seguro para peladar, pois não há fluxo de veículos e automotores.

