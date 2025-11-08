Atacante Walter deixa clube de Aquidauana após acesso à elite do futebol em MS

O atacante Walter, de 36 anos, não faz mais parte da equipe do Clube de Regatas Aquidauana, time que conseguiu acesso à elite do futebol de Mato Grosso do Sul neste final de ano.

Ele ingressará na equipe do Samambaia, time do futebol brasiliense, onde disputará o estadual na próxima temporada. Posteriormente, o jogador deverá se mudar para o Brasiliense para a disputa da Série D de 2026.

Segundo informações do GE, a saída foi confirmada pelo clube sul-mato-grossense e pelo próprio atleta, que não chegaram a um acordo para a renovação de contrato.

Walter marcou quatro gols e foi um dos grandes nomes da campanha do CRA na Série B do futebol sul-mato-grossense. No primeiro ano do clube, houve a conquista do acesso à elite e o vice-campeonato.

Além de Walter, o CRA também não contará com o técnico Vinícius La Porta, de 31 anos, que deixou o comando após o fim da Série B. Moresco afirmou que o novo treinador deve ser anunciado na próxima semana.

