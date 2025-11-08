Menu
Esportes

Atacante Walter deixa clube de Aquidauana após acesso à elite do futebol em MS

Jogador e equipe não acertaram a renovação de contrato; ele deverá atuar no Samambaia na próxima temporada

08 novembro 2025 - 16h33Luiz Vinicius
Walter deixou o CRA após acessoWalter deixou o CRA após acesso   (Vinícius Eduardo/CRA)

O atacante Walter, de 36 anos, não faz mais parte da equipe do Clube de Regatas Aquidauana, time que conseguiu acesso à elite do futebol de Mato Grosso do Sul neste final de ano.

Ele ingressará na equipe do Samambaia, time do futebol brasiliense, onde disputará o estadual na próxima temporada. Posteriormente, o jogador deverá se mudar para o Brasiliense para a disputa da Série D de 2026.

Segundo informações do GE, a saída foi confirmada pelo clube sul-mato-grossense e pelo próprio atleta, que não chegaram a um acordo para a renovação de contrato.

Walter marcou quatro gols e foi um dos grandes nomes da campanha do CRA na Série B do futebol sul-mato-grossense. No primeiro ano do clube, houve a conquista do acesso à elite e o vice-campeonato.

Além de Walter, o CRA também não contará com o técnico Vinícius La Porta, de 31 anos, que deixou o comando após o fim da Série B. Moresco afirmou que o novo treinador deve ser anunciado na próxima semana.

