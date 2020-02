Atleta campo-grandense se classifica para competição mundial de jiu-jitsu

O atleta campo-grandense, Pedro Henrique Moura Ávila, completou 18 anos no início deste mês e já ganhou sua primeira competição na classe adulta, a Abu Dhabi National Pro Jiu-Jitsu Championship.

O campo-grandense competiu no torneiro da franquia internacional Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP), realizado na cidade de Toronto no Canadá, e trouxe para casa a medalha de ouro após três vitórias por finalização.

Pedro lutou na categoria até 69 quilos, peso-pena, no estilo gi, com quimono. Durante o torneio, Ávila teve de superar três canadenses, Allen Biinna, cujo embate durou apenas 44 segundos, Eric Zepeda, vencido em três minutos e 26 segundos e por fim, Amogh Venkat, que precisou de dois minutos para a finalização e levar o título.

Essa competição no Canadá garante uma vaga direta no Campeonato Mundial Profissional de Jiu-Jitsu de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. “Garantir vaga ao Mundial é essencial para os atletas de alto rendimento de jiu-jitsu”, disse o atleta.

Pedro Henrique treina na academia Cicero Costha Jiu-Jitsu, sob a orientação técnica de Bruno Damiere. “Treino três vezes por dia com atletas de alto nível, faço dieta e tento diariamente aprender algo novo. Acredito que a determinação, o foco e fé são determinantes no mundo dos esportes”.

Quanto a diferença de idade, Ávila disse já ter uma estratégia para compensar a diferença da categoria, que vai dos 18 a 29 anos. “Como acabei de fazer 18, ainda não tenho a mesma força dos atletas mais velhos. No entanto, estou trabalhando duro para melhorar nesse aspecto”.

O atleta faz parte do time de 190 contemplados pelo Bolsa-Atleta do governo do Estado. “O Bolsa-Atleta tem sido essencial nas minhas viagens e em custos com o próprio esporte. Não conseguiria chegar a este patamar sem esta ajuda”.

