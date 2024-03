Atletas da Rússia e de Belarus não poderão participar da abertura das Olímpiadas

O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu que os atletas da Rússia e de Belarus não vão poder participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, representando seus países.

A medida foi tomada como sanção pela guerra da Ucrânia, e Belarus é vista como aliada direta da Rússia no conflito. Segundo o COI, no máximo 54 atletas russos e 28 bielorrussos podem se classificar para os jogos de Paris.

Atletas que apoiaram a guerra e funcionários de agências de aplicação da lei e do exército não serão autorizados a participar dos jogos. Além disso, apenas praticantes de esportes individuais destes países podem se qualificar para participar do evento.

Também foi designado um hino específico para tocar na cerimônia e nas premiações dos chamados "atletas neutros". Segundo a presidente da Federação Russa de Ginástica Rítmica, Irina Viner, a melodia do hino é semelhante a uma marcha fúnebre. A bandeira escolhida para os russos e bielorrussos na competição é azul esverdeada e contém um emblema branco com a sigla de Atletas Neutros Individuais (AIN).

Diante das decisões do COI, Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a instituição de racismo e neonazismo, devido às regras de neutralidade impostas aos atletas olímpicos russos e às possíveis sanções para os atletas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também