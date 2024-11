Basquete: Brasil define convocados para eliminatórias da Americup 2025

Nos dias 21 e 24 de novembro acontecerá a rodada dupla das eliminatórias da Americup 2025 - torneio de basquete -. E o técnico da Seleção Brasileira, Aleksandar Petrovic, definiu, nesta quinta-feira (31), o grupo com 13 jogadores para defender o Brasil.

Na última semana foi divulgada uma pré-lista, e foram cortados Vitor Benite, Lucas Atauri, Gabriel Jaú, Samis Calderón, Ruan Miranda e Tim Soares (Koshigaya – JPN).

Na lista estão seis jogadores que disputaram os Jogos Olímpicos Paris 2024. São eles: Raulzinho, Georginho, Didi, Lucas Dias, Mãozinha e Bruno Caboclo. Já entre as novidades destacam-se as jovens promessas do basquete Mathias, de 16 anos, Nathan Mariano, de 19, e Zu Júnior, de 21.

De acordo com Petrovic, o intuito já é começar a planejar o grupo de olho no ciclo para os Jogos de Los Angeles, em 2028. A seleção se apresenta no dia 18 de novembro, em Belém do Pará. No dia 21 o adversário é o Uruguai. No dia 24, o Panamá. Depois desses jogos, restarão duas partidas fora de casa contra os mesmos adversários, em fevereiro de 2025.

O Brasil está próximo de garantir vaga na Americup, marcada para agosto do ano que vem, na Nicarágua. Para isso, basta vencer dois dos quatro jogos restantes.

Confira a lista de convocados:

Armadores: Alexey Borges (Flamengo – BRA), Elinho Corazza (Corinthians – BRA) e Raul Neto (Pinheiros – BRA).

Alas-armadores: Gui Deodato (Flamengo-BRA), Georginho (Sesi Franca – BRA), Didi Louzada (Sesi Franca – BRA) e Zu Jr (Sesi Franca – BRA).

Ala: Gui Deodato (Flamengo – BRA).

Alas-pivôs: Lucas Dias (Sesi Franca – BRA), Nathan Mariano (Sesi Franca – BRA), Márcio Santos (Ratiopharm ULM – ALE) e Mathias Alessanco (Real Bétis – ESP)

Pivôs: Mãozinha (Memphis Hustle – EUA) e Bruno Caboclo (Hapoel – ISR)

