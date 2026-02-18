Benfica apoia Prestianni após acusação de racismo contra Vinícius

O Benfica se manifestou nesta quarta-feira (18), em apoio ao atacante argentino Gianluca Prestianni, acusado de ter feito uma ofensa racista contra Vinícius Júnior durante a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o time português, no jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz.

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) informou que abriu investigação e nomeou um inspetor de Ética e Disciplina para apurar as alegações de comportamento discriminatório. O episódio ocorreu ainda no primeiro tempo e levou à paralisação da partida por 11 minutos, após o árbitro acionar o protocolo antirracismo. Imagens de televisão mostraram Prestianni cobrindo a boca com a camisa enquanto falava, gesto que Vinícius e jogadores próximos interpretaram como uma injúria racial.

Nas redes sociais, o Benfica publicou mensagem de apoio ao atleta e compartilhou declaração anterior do próprio jogador. O clube também divulgou um vídeo que, segundo afirma, indicaria que atletas do Real Madrid não teriam condições de ouvir o suposto comentário, devido à distância em campo.

“Juntos ao teu lado”, publicou o Benfica em sua conta oficial no X, ao compartilhar uma citação que Prestianni.

Em publicação no Instagram, Prestianni negou as acusações. Disse que nunca foi racista, que houve má interpretação do que teria sido dito e que passou a receber ameaças após o episódio.

O técnico José Mourinho afirmou que não sabe em qual versão acreditar, mas sugeriu que Vinícius teria provocado a torcida. Já o ex-capitão do Benfica Luisão saiu em defesa do brasileiro. Em rede social, classificou o caso como ato racista, disse sentir vergonha da situação e criticou a negativa do argentino, afirmando que jogadores precisam ter postura compatível com a camisa do clube.

Os ataques racistas contra Vinícius Júnior têm sido recorrentes nos últimos anos no futebol europeu e seguem como tema sensível dentro e fora dos estádios.

