Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #2
Esportes

Benfica apoia Prestianni após acusação de racismo contra Vinícius

A Uefa nomeou um inspetor para apurar suposta ofensa em jogo da Champions

18 fevereiro 2026 - 11h51Sarah Chaves
O episódio ocorreu ainda no primeiro tempoO episódio ocorreu ainda no primeiro tempo   (Divulgação/Benfica)

O Benfica se manifestou nesta quarta-feira (18), em apoio ao atacante argentino Gianluca Prestianni, acusado de ter feito uma ofensa racista contra Vinícius Júnior durante a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o time português, no jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz.

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) informou que abriu investigação e nomeou um inspetor de Ética e Disciplina para apurar as alegações de comportamento discriminatório. O episódio ocorreu ainda no primeiro tempo e levou à paralisação da partida por 11 minutos, após o árbitro acionar o protocolo antirracismo. Imagens de televisão mostraram Prestianni cobrindo a boca com a camisa enquanto falava, gesto que Vinícius e jogadores próximos interpretaram como uma injúria racial.

Nas redes sociais, o Benfica publicou mensagem de apoio ao atleta e compartilhou declaração anterior do próprio jogador. O clube também divulgou um vídeo que, segundo afirma, indicaria que atletas do Real Madrid não teriam condições de ouvir o suposto comentário, devido à distância em campo.

“Juntos ao teu lado”, publicou o Benfica em sua conta oficial no X, ao compartilhar uma citação que Prestianni.

Em publicação no Instagram, Prestianni negou as acusações. Disse que nunca foi racista, que houve má interpretação do que teria sido dito e que passou a receber ameaças após o episódio.

O técnico José Mourinho afirmou que não sabe em qual versão acreditar, mas sugeriu que Vinícius teria provocado a torcida. Já o ex-capitão do Benfica Luisão saiu em defesa do brasileiro. Em rede social, classificou o caso como ato racista, disse sentir vergonha da situação e criticou a negativa do argentino, afirmando que jogadores precisam ter postura compatível com a camisa do clube.

Os ataques racistas contra Vinícius Júnior têm sido recorrentes nos últimos anos no futebol europeu e seguem como tema sensível dentro e fora dos estádios.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

FC Pantanal precisou viajar até Rondônia para o confronto
Esportes
Ivinhema e FC Pantanal iniciam trajetória na Copa do Brasil nesta quarta-feira
Ronda Rousey
Esportes
Ronda Rousey anuncia volta ao MMA após quase dez anos
Brasil conseguiu bons resultados
Esportes
Brasil garante melhor resultado no trenó para dois atletas
CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil
Esportes
CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil
Foto: Jogo do Botafogo em 2026
Esportes
Bahia e Botafogo estreiam hoje na Libertadores
Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai
Esportes
Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai
Brasil encerra participação histórica no esqui alpino em Jogos de Inverno
Esportes
Brasil encerra participação histórica no esqui alpino em Jogos de Inverno
João Fonseca retorna às quadras
Esportes
Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open
Lucas Pinheiro caiu na primeira descida
Esportes
Dono de um Ouro inédito, Lucas Pinheiro cai na primeira descida e fica fora do pódio no slalom
Rayssa venceu a competição
Esportes
Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad