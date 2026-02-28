Beto Pereira leva crise da Liga do Futebol ao Congresso

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) convocou a realização de uma audiência pública para debater os entraves envolvendo a criação de uma liga independente no futebol brasileiro. A iniciativa ocorre em meio a uma série de polêmicas entre os blocos responsáveis pela negociação dos direitos de transmissão dos clubes.

No documento oficial, o parlamentar convidou Alessandro Barcellos, presidente do Sport Club Internacional e da Futebol Forte União (FFU); Silvio Matos, CEO da Libra; além dos presidentes de Grêmio e Sport Club do Recife. Representantes da Série B, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) também foram chamados para participar.

Polêmicas entre FFU e Libra

A justificativa para a audiência é o acúmulo de controvérsias envolvendo a FFU e a Libra, criadas com a expectativa de unificar os clubes e viabilizar, de forma definitiva, a formação de uma liga no país.

No caso da FFU, o deputado menciona o impasse com o Sport Recife. O clube acusa o bloco de manter os times em uma relação jurídica considerada “desigual” e que, segundo o Leão, violaria a Lei Geral do Esporte. Além disso, 18 clubes da Série B teriam manifestado “profunda insatisfação” com a condução das negociações comerciais.

Em manifesto, as equipes apontam “centralização excessiva das decisões” e distanciamento da liderança em relação às demandas da Série B, defendendo uma reformulação imediata. Outro ponto levantado é a relação societária entre investidores da FFU e a agência LiveMode, o que, segundo os clubes, pode gerar dúvidas sobre a imparcialidade das decisões e a defesa efetiva de seus interesses.

Crise entre Libra e Flamengo

Já no âmbito da Libra, o parlamentar destacou o conflito com o Clube de Regatas do Flamengo. O clube ingressou com ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) pedindo o bloqueio do repasse de R$ 77 milhões aos demais integrantes do bloco.

O Flamengo questiona o modelo de divisão das receitas por audiência. Pelos cálculos do clube, receberia cerca de 10,41% da verba variável, apesar de entender que concentra 47% da torcida entre as equipes da Libra. Para a diretoria rubro-negra, o percentual não refletiria seu peso de mercado.

O impasse financeiro afetou diretamente clubes que contavam com os valores para equilibrar suas contas, gerando desgaste interno e manifestações de possível saída de equipes como Vitória, Atlético-MG e Grêmio.

Contexto de instabilidade

Reportagem da ESPN Brasil apontou que o comportamento do Flamengo nas negociações, somado à necessidade financeira de parte dos clubes, ampliou as dificuldades da Libra em manter coesão interna enquanto busca estruturar novas fontes de receita.

A audiência pública proposta por Beto Pereira deve colocar frente a frente representantes dos blocos, clubes e órgãos reguladores, em um momento considerado decisivo para o futuro da organização do futebol brasileiro.

