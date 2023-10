Bia Haddad vence WTA Elite

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia se tornou campeã do WTA Elite Trophy em Zhuhai, na China, após bater por 2 sets a 0 a chinesa Qinwen Zheng, com parciais de 7/6 (13-11) e 7/6 (7-4). Esse é o maior título de simples do tênis brasileiro em mais de 20 anos.

O título é o primeiro de Bia, e garantirá a brasileira no top 15 do ranking da WTA pelo segundo ano consecutivo, passando da 19ª para a 11ª colocação do ranking, com chance de chegar ao top 10.

“É uma semana muito especial para mim. Quando vim para a Ásia, levei pontos nos dedos no primeiro round de Pequim e agora termino a temporada com um troféu nas mãos”, disse a brasileira.

Além da conquista, a brasileira também já está classificada para os jogos Olímpicos de Paris em 2024.

