Bomba na NBA: Lakers troca Anthony Davis por Doncic do Mavericks

Em uma das negociações mais impactantes da história recente da NBA, o Los Angeles Lakers fechou um acordo para adquirir Luka Doncic, astro do Dallas Mavericks, além de Maxi Kleber e Markieff Morris. Em troca, os Lakers enviaram Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de primeira rodada do draft de 2029 para Dallas.

A transação também envolveu o Utah Jazz, que recebeu Jalen Hood-Schifino, uma escolha de segunda rodada do draft do Los Angeles Clippers em 2025 e uma escolha de segunda rodada do Mavericks no mesmo ano.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Shams Charania, da ESPN, e confirmadas por outras fontes ligadas à NBA. Doncic, de 25 anos e cinco vezes All-Star, está atualmente afastado por conta de uma lesão na panturrilha, mas acumula médias impressionantes de 28,1 pontos, 8,3 rebotes e 7,8 assistências em 22 jogos na atual temporada.

A troca foi concretizada poucas horas após a vitória dos Lakers sobre o New York Knicks por 128 a 112, no Madison Square Garden. LeBron James brilhou na partida, registrando um triplo-duplo com 33 pontos, 12 assistências e 11 rebotes, o décimo da temporada.

A movimentação marcou o fim da parceria entre LeBron James e Anthony Davis, peça-chave no título dos Lakers em 2020. Davis, que tem médias de 25,7 pontos, 11,9 rebotes e 3,4 assistências em 42 jogos nesta temporada, foi recentemente nomeado para seu décimo All-Star Game.

Do lado dos Mavericks, a decisão de abrir mão de Doncic foi motivada por preocupações com seu condicionamento físico e pela iminente necessidade de uma nova extensão contratual. A negociação ainda pode ter desdobramentos, e as franquias envolvidas ainda não se pronunciaram oficialmente.

