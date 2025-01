Brasil avança para as quartas de final do Mundial de Handebol Masculino pela primeira vez

A Seleção Brasileira de handebol masculino conquistou um feito histórico nesta sexta-feira (24) ao garantir sua classificação para as quartas de final do Campeonato Mundial de Handebol, realizado em Oslo, na Noruega.

Com uma vitória de 27 a 24 sobre a tradicional equipe da Suécia, o Brasil se tornou uma das quatro seleções que avançam da fase de grupos, assegurando sua vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência.

Esta é a primeira vez que o Brasil alcança essa fase em um Mundial, consolidando um feito inédito.

Até este jogo, o Brasil havia enfrentado a Suécia em seis ocasiões em grandes competições internacionais, como Mundiais, Pré-Olímpicos e Jogos Olímpicos, sempre sendo derrotado pelos suecos.

Porém, neste confronto, a Seleção Brasileira foi superior do começo ao fim. Com um controle absoluto da partida, o Brasil manteve a liderança desde o apito inicial e não permitiu que o placar fosse empatado em nenhum momento.

