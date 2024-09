Brasil inicia processo para escolha das cidades sede da Copa do Mundo feminina de 2027

Um encontro virtual promovido pela Fifa, com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do comitê organizador da Copa do Mundo Feminina de 2027, deu início ao processo para escolha das cidades que vão receber os jogos da competição, que serão realizados no Brasil.

Além dos 10 estádios previamente indicados na candidatura brasileira (lista abaixo), entraram na disputa o Mangueirão, em Belém, e a Arena das Dunas, em Natal, última a ser incluída na proposta do Brasil.

Um grupo de especialistas da Fifa virá ao Brasil entre 25 de setembro e 11 de outubro para uma visita de inspeção nos estádios e analisarão, também, a infraestrutura das cidades. Em novembro, haverá outra visita, desta vez para avaliar os centros de treinamentos e hotéis que poderão receber as seleções.

Com as 12 cidades candidatas, o Brasil pode repetir o número de estádios utilizados na Copa masculina de 2014. A Fifa considera que oito é o número mínimo de sedes necessárias para a realização do Mundial Feminino.

O anúncio de quantos e quais estádios serão utilizados no torneio do Brasil está previsto para 2025.

Confira os estádio e cidades candidatas:

Belém: Estádio Mangueirão

Belo Horizonte: Estádio Mineirão

Brasília: Estádio Mané Garrincha

Cuiabá: Arena Pantanal

Fortaleza: Arena Castelão

Manaus: Arena da Amazônia

Natal: Arena das Dunas

Porto Alegre: Estádio Beira-Rio

Recife: Arena de Pernambuco

Rio de Janeiro: Estádio do Maracanã

Salvador: Arena Fonte Nova

São Paulo: Arena Corinthians

