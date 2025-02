Brasil vence Uruguai e mantém 100% nas Eliminatórias para Americup

A vaga para a Americup está conquistada, mas a Seleção Brasileira masculina de basquete segue com aproveitamento perfeito nas eliminatórias para a competição. Na noite dessa sexta-feira (21), a equipe - comandada pelo croata Aleksandar Petrovic - derrotou o Uruguai, por 70 a 61, na cidade de Paysandú. Foi o quinto triunfo em cinco jogos do Brasil no torneio até agora, liderando o grupo B com folga.

O maior destaque do jogo foi o armador Georginho, registrando 20 pontos, 11 rebotes e duas assistências. O companheiro dele na armação, Yago, saiu com 17 pontos e duas assistências.

Yago, jogador do Estrela Vermelha, da Sérvia, foi liberado para retornar ao seu time e, por isso, não enfrenta o Panamá, na segunda-feira (24), no derradeiro compromisso da Seleção Brasileira nas Eliminatórias. Para o seu lugar, foi chamado Lucas Atauri, do Paulistano. O duelo contra os panamenhos será na Cidade do Panamá, às 22h40 de Brasília.

A Americup será no fim de agosto na Nicarágua. Na última edição, disputada no Recife, em 2022, o Brasil foi vice-campeão, derrotado pela Argentina na decisão.

