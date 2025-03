Brasileirão começa neste sábado com seis partidas; veja onde assistir

O Campeonato Brasileiro de Futebol tem início neste sábado (29) com seis partidas, uma delas, envolvendo equipe debutante na competição, o Mirassol, time de São Paulo que conseguiu o acesso à Série A no ano passado. Os confrontos começam às 17h30 (horário de MS).

No Morumbis, o São Paulo recebe o Sport, enquanto o Cruzeiro joga no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), diante do Mirassol. No mesmo horário, o Grêmio encara o Atlético-MG na Arena, em Porto Alegre (RS).

Ainda às 17h30, o Fortaleza encara o Fluminense na Arena Castelão, na capital cearense, enquanto o Juventude duela diante do Vitória no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Encerrando os jogos de hoje, o Flamengo encara o Internacional no Maracanã, às 20h.

Veja onde assistir aos jogos da primeira rodada do Brasileirão:

Sábado 29

- São Paulo x Sport – 18h30 – Premiere

- Cruzeiro x Mirassol – 18h30 – Prime Video

- Juventude x Vitória – 18h30 – Premiere

- Fortaleza x Fluminense – 18h30 – Premiere

- Grêmio x Atlético-MG – 18h30 – Premiere

- Flamengo x Inter – 21h – Sportv e Premiere

Domingo 30

- Palmeiras x Botafogo – 16h – Globo e Premiere

- Vasco x Santos – 18h30 – Premiere, CazeTV e Record

- Bahia x Corinthians – 20h – Sportv e Premiere

Segunda-feira 31

- Red Bull Bragantino x Ceará – 20h – Premiere

