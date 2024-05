Brasileirão retorna no dia 1º de junho com jogos da 7º rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (21), que o Brasileirão terá o seu retorno no início de junho, mais especificamente nos dias 1 e 2, a partir da sétima rodada.

As datas em que serão jogadas as partidas estavam previamente reservadas para a disputa da nona rodada, mas com a paralisação do campeonato anunciada na quarta-feira passada (15), por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, teve de ser remarcada.

De acordo com a CBF, os jogos das equipes gaúchas, que já haviam sido adiados, serão recolocados em uma data futura, ainda sem definição.

Veja os jogos remarcados:

Sétima Rodada

01/06

15h - Grêmio x Red Bull Bragantino

15h - Vitória x Atlético-GO

17h30 - Fluminense x Juventude

17h30 - Cuiabá x Internacional

20h - Corinthians x Botafogo

02/06

15h - Atlético-MG x Bahia

15h - Vasco x Flamengo

15h - Criciúma x Palmeiras

17h30 - São Paulo x Cruzeiro

17h30 - Fortaleza x Athletico-PR

Oitava rodada

12/06

16h - Botafogo x Fluminense

16h - Atlético-GO x Corinthians

16h - Juventude x Vitória

16h - Red Bull Bragantino x Atlético-MG

13/06

18h - Cruzeiro x Cuiabá

19h - Internacional x São Paulo

19h - Flamengo x Grêmio

19h - Athletico-PR x Criciúma

20h30 - Bahia x Fortaleza

20h30 - Palmeiras x Vasco

Nona Rodada

15/06

17h30 - Red Bull Bragantino x Juventude

20h - Fluminense x Atlético-GO

16/06

15h - Vitória x Internacional

15h - Corinthians x São Paulo

15h - Athletico-PR x Flamengo

17h30 - Grêmio x Botafogo

17h30 - Vasco x Cruzeiro

17h30 - Cuiabá x Fortaleza

17h30 - Criciúma x Bahia

17/06

20h30 - Atlético-MG x Palmeiras

