Campeonato de kart alugado está com inscrições abertas; veja como funciona

Para os apaixonados por velocidade e disputas automotivas, no dia 5 de julho, Campo Grande vai sediar a 'Champion's Race' — campeonato de kart rental (alugado), na Speed Kart. As inscrição seguem abertas até 4 de julho, sendo R$ 80 + R$ 120 da locação do veículo.

As inscrições podem ser feitas no local da competição ou pelo número (67) 98215-6071, que atende por WhatsApp.

Em etapa única, serão duas categorias em disputa (70 kg/85 kg considerando o peso do piloto) e 20 vagas em cada uma. O formato será por tomada de tempo, mais duas baterias por categoria.

Cada tomada de tempo terá a duração de dois minutos, já as baterias 10 minutos cada sendo que, na Bateria 2 o traçado e grid serão invertidos, com troca de karts conforme classificação obtida na Bateria 1.

Podem participar homens e mulheres, desde que dentro do peso estipulado, sendo que a pesagem será feita no acesso ao box para tomada e ao final da bateria dois. O sorteio dos karts e traçado do circuito será feito antes da tomada de tempo.

Os vencedores serão definidos conforme pontuação somada nas duas baterias. O critério de desempate será a tomada de tempo. Serão premiados os cinco primeiros colocados por categoria.

