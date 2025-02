Campeonato Sul-Mato-Grossense de Motovelocidade acontece neste fim de semana

A temporada 2025 do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Motovelocidade começa neste fim de semana, em Campo Grande. A etapa acontecerá nos dias 22 e 23 de fevereiro, no Autódromo Internacional de Campo Grande, e irá contemplar três diferentes categorias.

As três diferentes categorias são divididas em: 300cc e 400cc (competem juntas); 600cc e 1000cc (competem juntas); e o Track Day, para iniciantes.

No sábado, a partir das 8h40, acontecerão os treinos livres. Às 11h, inicia-se a competição. Após intervalo para almoço segue o classificatório, e a corrida sprint começa às 14h20. Já no domingo, os “Warm-Up” serão durante a manhã, e logo depois, às 10h10, tem início as corridas finais.

As inscrições podem ser feitas até o dia da corrida. Para participar basta entrar em contato com o diretor presidente da competição da Cleyton Santos, pelo número (67) 99303-0303. É preciso ter moto e os equipamentos necessários para competir: capacete fechado, macacão em couro, bota de motociclista, luvas de motociclista e protetor de coluna. O valor para os competidores é de R$ 600 para os dois dias.

O Track Day (ou Racing Experience), que também ocorrerá nos dois dias, tem valores diferentes, e é destinado a quem está começando no esporte. Para sábado, o custo é de R$ 300, enquanto no domingo é R$ 200. O combo com os dois dias sai por R$ 450.

Para o público, os ingressos serão vendidos a R$ 10, diretamente na portaria do local. A verba é destinada a custear os apoios de segurança e ambulância do evento, sem fins lucrativos. A Federação de Motociclismo do Estado do Mato Grosso do Sul estará fiscalizando a competição e conferindo segurança aos pilotos.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também