Campo Grande recebe Copa MS de Taekwondo em seletiva para a Copa do Brasil

Nos dias 4 e 5 de outubro, Campo Grande sediou a Copa MS de Taekwondo, no Ginásio Moreninho. A competição serviu como seletiva para a Copa do Brasil da modalidade.

Participaram vários atletas de Mato Grosso do Sul, sendo dos municípios de Campo Grande, Chapadão do Sul, Ponta Porã, Rio Brilhante e Sonora. Na classificação geral por equipe a Associação Fábio Costa de Taekwondo foi a campeã.

Ao todo, 73 atletas participaram da disputa, desses, os campeões e vice de cada categoria garantiram o direito de representar o Estado na Copa do Brasil. Os selecionados serão definidos durante a semana, conforme a Federação de Taekwondo de MS.

