Carol e Bárbara vencem japonesas na estreia no vôlei de praia

A dupla brasileira, Carol Solberg e Bárbara Seixas, estreou com vitória no torneio feminino de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Neste domingo (28), as brasileiras venceram as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/19. O duelo no Champs de Mars durou 43 minutos e foi válido pela primeira rodada do Grupo E.

A dupla volta a entrar em quadra na terça-feira (30), quando enfrentarão as lituanas Monika Paulikiene e Aine Raupelyte. Depois, na quinta-feira (02), o jogo é contra as holandesas Katja Stam e Raisa Schoon.

As duas primeiras duplas de cada um dos seis grupos avançarão diretamente à segunda fase. Já as terceiras colocadas de cada chave vão para a repescagem.

