CBF se reúne com clubes da Série A e descarta cancelamento do rebaixamento

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta segunda-feira (27) o Conselho Técnico Extraordinário, com a presença de representantes dos 20 clubes da Série A do Brasileirão.

Uma das decisões tomadas é sobre a continuidade do Brasileirão 2024. A competição deve retornar no próximo fim de semana. O torneio ficou parado nas últimas semanas após diversos times pedirem a suspensão em solidariedade aos três participantes do Rio Grande do Sul (Grêmio, Internacional e Juventude), que não conseguiram treinar e jogar em suas instalações devido às tragédias naturais que devastaram o estado gaúcho.

O Brasileirão voltará ao seu curso normal, com cinco partidas da 7ª rodada no próximo sábado (1º) e mais cinco no domingo (02).

Quanto aos jogos atrasados, tanto do Brasileirão quanto da Copa do Brasil, serão disputados em espaços que seriam previamente folgas em Datas Fifa e também durante a Copa América, que acontecerá entre junho e julho. A proposta do novo calendário foi aprovada por unanimidade pelos 20 times.

Com isso, a CBF mantém seu objetivo de encerrar a Série A até 8 de dezembro, de forma a não impactar também o calendário de 2025, que promete ser ainda mais complicado por conta da participação de ao menos três equipes brasileiras no Supermundial de Clubes da Fifa.

O Conselho também levantou a possibilidade de mandos de jogos serem invertidos de acordo com a situação envolvendo os clubes do Rio Grande do Sul. Isso, contudo, será avaliado caso a caso, entre as próprias equipes, com aval dado pela CBF.

Grêmio, Internacional ou Juventude, por exemplo, podem propor, diante das condições, inverter o mando do jogo com a equipe rival. Havendo acordo entre ambas, a alteração seria realizada na tabela.

Sobre o possível cancelamento do rebaixamento nesta temporada, o tema não foi sequer discutido durante o Conselho Técnico, como contou Julio Casares, presidente do São Paulo.

Confira o calendário da 7ª rodada do Brasileirão:

Sábado (01/06)

15h - Grêmio x Red Bull Bragantino

15h - Vitória x Atlético-GO

17h30 - Fluminense x Juventude

17h30 - Cuiabá x Internacional

20h - Corinthians x Botafogo

Domingo (02/06)

15h - Atlético-MG x Bahia

15h - Vasco x Flamengo

15h - Criciúma x Palmeiras

17h30 - São Paulo x Cruzeiro

17h30 - Fortaleza x Athletico-PR

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também