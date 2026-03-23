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CBF sorteia confrontos da quinta fase da Copa do Brasil; confira

Atual campeÃ£o Corinthians enfrenta o Barra

23 marÃ§o 2026 - 19h12Taynara Menezes, com AgÃªncia Brasil
A data-base dos jogos de ida é 22 de abril e a dos jogos de volta é dia 13 de maioA data-base dos jogos de ida Ã© 22 de abril e a dos jogos de volta Ã© dia 13 de maio   (Foto: CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na tarde desta segunda-feira (23) em sua sede no Rio de Janeiro, os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil, que conta com a participação de 32 equipes (20 da Série A do Campeonato Brasileiro e os 12 classificados da quarta fase).

O Corinthians, atual campeão da competição, terá pela frente o Barra, equipe que conquistou a edição 2026 do Campeonato Catarinense. Outros destaques são os confrontos que colocam frente a frente equipes da Série A: Flamengo x Vitória, Bahia x Remo, Botafogo x Chapecoense, Bragantino x Mirassol e Santos x Coritiba.

A data-base dos jogos de ida é 22 de abril e a dos jogos de volta é dia 13 de maio.

Relação de confrontos:

Atlético-MG x Ceará
Goiás x Cruzeiro
Athletico-PR x Atlético-GO
Flamengo x Vitória
Grêmio x Confiança
Paysandu x Vasco
Fortaleza x CRB
Bahia x Remo
Botafogo x Chapecoense
Red Bull Bragantino x Mirassol
Barra-SC x Corinthians
Operário-PR x Fluminense
Palmeiras x Jacuipense
Athletic-MG x Internacional
Santos x Coritiba
São Paulo x Juventude

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