Centro Poliesportivo está com inscrições abertas para modalidades esportivas gratuitas

O Centro Poliesportivo Vila Almeida, na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Baís, nº 1890, está com inscrições abertas para diversas modalidades esportivas, oferecendo aulas gratuitas para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

As atividades incluem futsal, ginástica, funcional e outras opções esportivas para pessoas de 6 a 60 anos.

As matrículas podem ser realizadas diretamente no Centro Esportivo, de terça a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

De acordo com o gestor e coordenador do espaço, Rui Antonio Ferreira, no ano passado foram registrados mais de 15 mil atendimentos entre atividades e eventos realizados no poliesportivo. “Nossos professores são qualificados e especialistas em suas áreas de atuação, incentivando tanto a prática esportiva como a iniciação e formação de novos atletas”, destacou.

Modalidades e horários:

Futsal

Dias: quarta, quinta e sexta-feira

Idade: 10 a 15 anos

Horário: 8h às 10h

Futebol feminino

Dias: terça e quinta-feira

Idade: 10 a 15 anos

Horário: 16h às 17h

Futebol masculino

Dias: terça e sexta-feira

Idade: 7 a 10 anos

Horário: 8h às 10h

Dias: terça, quarta e sexta-feira

Idade: 7 a 10 anos

Horário: 8h às 10h

Basquete

Dias: terça e quinta-feira

Idade: acima de 7 anos

Horários: 10h às 11h e 15h às 17h

Voleibol

Dias: quarta e sexta-feira

Idade: acima de 7 anos

Horários: 14h às 16h

Funcional

Dias: terça, quinta e sexta-feira

Idade: acima de 16 anos

Horário: 7h às 8h

Ginástica Melhor Idade

Dias: segunda, quarta e sexta-feira

Idade: acima de 60 anos

Horário: 8h às 9h

Ciclismo

Dias: terça, quinta e sexta-feira

Idade: acima de 6 anos

Horário: 15h às 17h30

Dias: sábado

Idade: acima de 6 anos

Horário: 8h às 11h

Treinamento de goleiro

Dias: quarta e quinta-feira

Idade: acima de 6 anos

Horários: 8h às 10h

Dias: quarta e sexta-feira

Idade: acima de 6 anos

Horários: 16h às 18h

Arco e flecha paralímpico

Dias: quarta e quinta-feira

Idade: acima de 12 anos

Horário: 14h30 às 17h30

Dias: sábado

Idade: acima de 12 anos

Horário: 19h às 10h30

Futebol 7 PC

Dias: quarta, quinta e sexta-feira

Idade: acima de 8 anos

Horários: 8h às 10h

Bocha paralímpica

Dias: quarta e quinta-feira

Idade: acima de 12 anos

Horários: 8h às 10h

Basquete em cadeira de rodas

Dias: segunda, quarta e sexta-feira

Idade: acima de 12 anos

Horários: 19h às 21h

Para mais informações, os interessados podem comparecer ao Centro Poliesportivo Vila Almeida.

