Champions League define semifinais

Vindo do empate de 3 a 3 no Santiago Bernabéu, o brasileiro Rodrygo abriu o placar para o Real Madrid diante do Manchester City, aos 12 minutos do primeiro tempo.

Depois do gol, a partida se resumiu em ataques do Manchester City e defesas do Real Madrid. Aos 76 minutos do segundo tempo, Kevin De Bruyne empatou para os ingleses, levando o jogo para a prorrogação.

Sem Haaland, Rodrygo ou Vini Jr. em campo pois foram substituídos. A chance mais clara de gol na prorrogação foi do alemão Rüdiger. Mas o último semi finalista da Champions League 23/24 foi decidido nos pênaltis.

Nas cobranças, Bernardo Silva e Kovacic perderam as chances pelo lado inglês. Mas Belligham, Lucas Vázquez, Nacho e Rüdiger marcaram, e levaram o Real a mais uma semi final.

Na Allianz Arena, o Bayern de Munique se classificou com gol de Kimmich, aos 63 minutos do segundo tempo. Mas antes disso, a primeira chance de abrir o placar foi de Harry Kane.

Depois, Ödegaard, Havertz e o brasileiro Grabriel Martinelli ameaçaram abrir o placar, mas Neuer mostrou porque é considerado por muitos, o melhor goleiro do mundo.

Diante dos resultados, Real Madrid e Bayern de Munique se encontrarão na semi final no dia 07 de maio. No mesmo dia que acontece PSG X Borussia Dortmund.

O PSG venceu de virada o Barcelona, na Catalunha, com um placar agregado de 6 a 4. Já o Dortmund venceu por 5 a 4 o Atlético de Madrid.

