Com boa vantagem, Real quer carimba vaga contra o City na Liga dos Campeões

O Manchester City tem uma missão bastante complicada nesta terça-feira, dia 17, pelas oitavas de finais da Liga dos Campeões: reverter o revés sofrido diante do Real Madrid pelo placar de 3 a 0, no Santiago Bernabéu, na última quarta-feira, dia 11.

Naquela oportunidade, Valverde foi o dono do jogo com três gols marcados. Com o resultado favorável, um empate classifica o time merengue, que pode perder até por dois gols de diferença. Para levar para a prorrogação, o City precisa fazer 3 gols de diferença.

Essa é a quinta temporada seguida em que acontece o confronto entre Manchester City e Real Madrid na Liga dos Campeões. O time espanhol levou a melhor em 2021-22 (semifinal), 2023-24 (quartas de final) e 2024-25 (playoffs para o mata-mata), enquanto a equipe inglesa ganhou a disputa em 2022-23 (semifinal).

O duelo acontece às 16h, horário de Mato Grosso do Sul, com transmissão dos canais TNT e HBO Max - streaming.

Outra partida interessante nesta terça-feira é o duelo entre Chelsea e Paris Saint-Germain, que acontece em Londres. Na partida de ida, os franceses abriram boa vantagem ao vencer pelo placar de 5 a 2.

Os ingleses para sonhar com a classificação, precisam vencer por 3 gols de diferença para levar para prorrogação e quatro para classificar no tempo normal. O PSG pode empatar ou até perder por dois gols de diferença, que fica com a vaga.

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