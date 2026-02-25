Menu
Com início em maio, série B do Sul-Mato-Grossense 2026 pode ter 12 clubes

Torneio terá divisão regional e limite de cinco atletas acima de 23 anos por equipe

25 fevereiro 2026 - 16h20Luiz Vinicius     atualizado em 25/02/2026 às 16h37
A reunião aconteceu na sede da FFMS e contou com a participação de dirigentes dos clubes que pretendem participar da competiçãoA reunião aconteceu na sede da FFMS e contou com a participação de dirigentes dos clubes que pretendem participar da competição   (Gildo Tavares/FFMS)

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) projeta a disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 com até 12 clubes e calendário definido entre 31 de maio e 30 de agosto. O formato e as diretrizes da competição foram debatidos em reunião realizada na última sexta-feira (20), na sede da entidade.

Treze clubes manifestaram interesse em participar, embora apenas 12 vagas estejam disponíveis. As equipes têm até sexta-feira, 27 de fevereiro, para confirmar oficialmente a presença no torneio.

O Conselho Técnico está marcado para o dia 26 de março. Até essa data, os clubes deverão estar com toda a documentação regularizada no site da FFMS. A competição será regionalizada, com divisão em duas chaves de seis equipes cada.

Ficou definido que a Série B será disputada por atletas sub-23, com possibilidade de inscrição de até cinco jogadores acima da idade limite por equipe. A medida busca ampliar a utilização de jovens atletas do Estado, especialmente na sequência da Seletiva para a Copa São Paulo.

Entre os clubes interessados está o Aquidauanense Futebol Clube, que trabalha nos bastidores para confirmar participação. A diretoria destaca o histórico da equipe em competições nacionais como as Séries B e D do Brasileiro e a Copa Verde.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, ressaltou o aumento no número de interessados. Em 2025, a Série B contou com seis participantes. Para 2026, a federação espera confirmar ao menos 12 equipes, consolidando a expansão da competição no Estado.

