Confira o calendário com as principais competições dos esportes olímpicos e paralímpicos

2024 foi vitorioso para o Brasil nos esportes olímpicos e paralímpicos. A temporada de 2025 está batendo na porta e será a primeira do novo ciclo olímpico. Confira o calendário completo para não perder nenhum evento:

Janeiro

12 a 26- Tênis - Australian Open- 1º Grand Slam do ano

14 a 2 de fevereiro - Campeonato Mundial feminino de handebol (Croácia, Noruega e Dinamarca)

22 a 25 - Pan-Americano de skeleton e bobsled (Canadá e EUA)

27 a 8 de fevereiro - 1ª etapa da WSL de surfe (Pipeline, Havaí)

30 a 9 de fevereiro - Smash de Singapura de tênis de mesa

Fevereiro

1 e 2 Grand Slam de Paris de judô

4 a 16 - Campeonato Mundial de esqui alpino (Áustria)

6 a 8 - Campeonato Mundial de luge (Canadá)

14 a 16 - 2ª etapa da WSL (Surf Abu Dhabi)

14 a 16 - Grand Slam de Baku (Azerbaijão) de judô

16 - All Star Game da NBA

28 a 2 de março - Grand Slam de Tashkent (Uzbequistão) de judô

Março

1 a 16 - Campeonato Mundial de bobsled e skeleton (Estados Unidos)

15 a 25 - 3ª etapa da WSL (Peniche, Portugal )

21 a 23 - Campeonato Mundial Indoor de atletismo (China)

21 a 23 - Grand Slam de Tibilisi (Geórgia) de judô

25 a 30 - Campeonato Mundial de patinação artística no gelo (Estados Unidos)

26 a 30 - Etapa do México do Circuito Mundial de vôlei de praia

Abril

2 a 6 - Copa do Mundo de hipismo saltos e adestramento (Suíça)

2 a 12 - 4ª etapa da WSL (Punta Roca, El Salvador )

8 a 13 - etapa de Haines City (EUA) da Copa do Mundo de tiro com arco

16 a 20 - etapa de Brasília do Circuito Mundial de vôlei de praia

18 a 28 - 5ª etapa da WSL (Bells Beach, Austrália )

21 - Maratona de Boston

26 - Etapa de Xiamen (China) da Liga Diamante de atletismo

Maio

2 a 4 - Grand Slam de Dushamb (Tadjquistão) de judô

3 - Etapa de Xangai/Suzhou (China) da Liga Diamante de atletismo)

3 a 13 - 6ª etapa da WSL ( Snapper Rocks, Austrália)

6 a 11 - etapa de Shangai (China) da Copa do Mundo de tiro com arco

8 a 17 - Campeonato Mundial de squash (local a definir)

9 a 11- Grand Slam de Astana (Cazaquistão) de judô

10 e 11- Campeonato Mundial de revezamentos de atletismo (China)

13 a 15 - Campeonato Mundial de judô paralímpico (cegos) - Astana (Cazaquistão)

16 - etapa de Doha (Catar) da Liga Diamante de atletismo

16 a 18 - Etapa de Szeged, Hungria, da Copa do Mundo de canoagem velocidade

17 a 25 - Campeonato Mundial de tênis de mesa (Catar)

17 a 27 - 7ª etapa da WSL (Margaret River, Austrália )

22 a 25 - Etapa de Poznan, Polônia de canoagem velocidade

25 a 7 de junho - Roland Garros - 2ºGrand Slam de tênis

25 - etapa de Rabat (Marrocos) da Liga Diamante de atletismo

28 a 1 de junho - etapa de Ostrava (República Tcheca) do Circuito Mundial de vôlei de praia

Junho

3 a 8 - etapa de Antalya (Turquia) da Copa do Mundo de tiro com arco

4 - Início da Liga das Nações feminina de vôlei

5 a 8 - Etapa de Le Seu, Espanha, da Copa do Mundo de canoagem slalom

6 - etapa de Roma (Itália) da Liga Diamante de atletismo

9 a 19 - 8ª etapa da WSL (Lower Trestles)

11 - Início da Liga das Nações masculina de vôlei

12 - etapa de Oslo (Noruega) da Liga Diamante de atletismo

12 a 15 - Etapa de Pau, França, da Copa do Mundo de canoagem slalom

13 a 20 - Campeonato Mundial de judô (Budapeste, Hungria)

15 - etapa de Estocolmo (Suécia) da Liga Diamante de atletismo

20 - etapa de Paris (França) da Liga Diamante de atletismo

21 a 29 - 9ª etapa da WSL ( Saquarema, Brasil)

23 a 29 - Copa do Mundo de basquete 3x3 (Mônaco)

26 a 29 - etapa de Praga, República Tcheca, da Copa do Mundo de canoagem slalom

28 a 6 de julho - Copa América feminina de basquete (Chile)

30 a 13 de julho - Wimbledon - 3º Grand Slam do tênis

Julho

2 a 6 - etapa de Gstaad (Suíça) do Circuito Mundial de vôlei de praia

3 a 13- Smash dos Estados Unidos de tênis de mesa

5 - etapa de Eugene (EUA) da Liga Diamante de atletismo

5 a 27 - Tour de France de ciclismo

8 a 13 - etapa de Madrid (Espanha) da Copa do Mundo de tiro com arco

11 a 20 - Jogos Pan-Americanos juvenis (Assunção, Paraguai)

11 a 20 - 10ª etapa da WSL (Jeffreys Bay, África do Sul )

11 a 3 de agosto - Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos (Singapura)

11 - etapa de Mônaco da Liga Diamante de atletismo

16 a 27 - Jogos Mundiais Universitários (Alemanha)

19 - etapa de Londres( Inglaterra) da Liga Diamante de atletismo

20 a 30- Campeonato Mundial de Esgrima (Geórgia)

28 a 3 de agosto - Campeonato Mundial de ciclismo BMX (Dinamarca)

Agosto

7 a 17 - Jogos Mundiais (China)

7 a 16 - 11ª etapa da WSL ( Teahupo’o, Taiti)

14 a 24 - Smash da Suécia de tênis de mesa

16 - etapa da Silésia (Polônia) da Liga Diamante de atletismo

18 a 21 - etapa de Tacen, Eslovênia, da Copa do Mundo de canoagem slalom

20 a 24 - Campeonato Mundial de canoagem velocidade (Itália)

20 a 24 - Campeonato Mundial de ginástica rítmica (Brasil)

20 - etapa de Lausanne (Suíça) da Liga Diamante de atletismo

22 a 7 de setembro - Campeonato Mundial feminino de vôlei (Tailândia)

22 - etapa de Bruxelas (Bélgica) da Liga Diamante de atletismo

25 a 31 - Copa América masculina de Basquete ( Nicarágua)

25 a 31 - Campeonato Mundial de badminton (França)

25 a 6 de setembro - US Open - 4º Grand Slam do tênis

27 e 28 - etapa final da Liga Diamante de Atletismo (Zurique, Suíça)

27 a 4 de setembro - WSL Finals: Cloudbreak, Fiji

27 a 31 - etapa de Hamburgo (Alemanha) do Circuito Mundial de vôlei de praia

Setembro

1 a 14 - Campeonato Mundial de ciclismo Mountain Bike (Suíça)

4 a 7 - etapa de Augsburg, Alemanha, da Copa do Mundo da canoagem slalom

4 a 14 - Campeonato Mundial de boxe (Liverpool, Inglaterra)

5 a 12 - Campeonato Mundial de tiro com arco (Coreia do Sul)

12 a 28 - Campeonato Mundial masculino de vôlei (Filipinas)

13 a 21 - Campeonato Mundial de Atletismo (Fukuoka, Japão)

13 a 21 - Campeonato Mundial de wrestling (Croácia)

17 a 21 - etapa do Brasil do Circuito Mundial de vôlei de praia (cidade a definir)

21 a 27 - Campeonato Mundial paralímpico de natação (Singapura)

21 a 28 - Campeonato Mundial de ciclismo estrada (Ruanda)

21 a 28 - Campeonato Mundial de remo (China)

21 a 28 - Campeonato Mundial de escalada e paraescalada (Coreia do Sul)

22 a 28 - Campeonato Mundial de tiro com arco paralímpico (Coreia do Sul)

22 a 2 de outubro - Copa das Nações de futebol de cegos (Kochi, Índia)

25 a 5 de outubro - Smash da China de tênis de mesa

26 a 5 de outubro - Campeonato Mundial de atletismo paralímpico (Índia)

Outubro

1 a 6 - Campeonato Mundial de canoagem slalom (Austrália)

2 a 5 - Final da Copa das Nações por equipes de hipismo saltos

5- Maratona de Chicago

8 a 15 - Campeonato Mundial de pentatlo moderno (Turquia)

8 a 19 - Campeonato Mundial de tiro (Grécia)

11 a 18 - Campeonato Mundial de levantamento de peso paralímpico (Egito)

12 a 20 - Campeonato Mundial de levantamento de peso (Fordes, Noruega)

15 a 19 - Campeonato Mundial de ciclismo pista (Santiago, Chile)

15 a 19 - Campeonato Mundial de triatlo (Wollongong, Austrália)

15 a 19 - Campeonato Mundial de triatlo por equipes (Alemanha)

19 a 25 - Campeonato Mundial de ginástica artística (Singapura)

22 a 26 - etapa da Cidade do Cabo(África do Sul) do Circuito Mundial de vôlei de praia

Novembro

2 - Maratona de Nova York

3 a 10 - Finals de tênis da WTA em Riad (Arábia Saudita)

5 a 9 - etapa de Doha (Catar) do Circuito Mundial de vôlei de praia

6 a 9 - Campeonato Mundial de ginástica de trampolim (Espanha)

6 a 16 - Campeonato Mundial de tiro esportivo - pistola e carabina (Egito)

7 a 16 - Finals de tênis da ATP em Turim (Itália)

14 a 23 - Campeonato Mundial de vôlei de praia (Austrália)

27 a 14 de dezembro - Campeonato Mundial feminino de handebol (Alemanha e Holanda)

Dezembro

6 e 7 - Grand Slam de Tóquio (Japão) de judô

31- São Silvestre

