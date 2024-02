Copa do Brasil: Cianorte e Corinthians se enfrentam nesta quinta, às 19h (MS)

Cianorte e Corinthians se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 19h (MS), no Willie David, em Maringá, pela partida única na primeira fase da Copa do Brasil.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o regulamento determina que os visitantes têm a vantagem do empate para se classificar. O dono do mando terá de vencer para avançar de fase. No cruzamento, quem passar de Cianorte x Corinthians encara o classificado de Olaria x São Bernardo, que duelam na próxima semana, no Rio de Janeiro.

Em 2024, o Cianorte tem 10 jogos no Paranaense: quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. O time soma 14 pontos e está garantido nas quartas de final do estadual. Isso porque, no fim de semana, o Leão do Vale ficou no empate por 2 a 2 contra o Maringá, no mesmo palco da partida contra o Timão.

Embalado por três jogos sem perder sob o comando de António Oliveira, o Corinthians entra em campo buscando avançar de fase e garantir a primeira grande bolada pela participação na competição. A classificação nesta noite representará mais R$ 3 milhões garantidos no caixa do clube na sequência da temporada.

O Corinthians soma nove jogos neste início de 2024, todos válidos pelo Campeonato Paulista, sendo três vitórias, um empate e cinco derrotas. Campeão em 1995, 2002 e 2009, o Timão busca o tetracampeonato da Copa do Brasil.

Escalações prováveis

Cianorte - técnico: Zé Roberto;

Provável time: Vinicius Almeida; Marlon, Raphael, Mateus Guedes e Samuel; Adriano Jr, Nathan e Juninho (Beléa); Lucas Lourenço, Júnior Dutra e Vinicius Faria;

Desfalque: Leandrinho, Matheus Santana, Negueba e Luiz Fernando (departamento médico).

Corinthians - Técnico: António Oliveira;

Provável escalação: Carlos Miguel (Cássio); Fagner (Matheus França), Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo (Caetano); Raniele, Maycon, Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Pedro Henrique (Arthur Sousa);

Quem está fora: Pedro Raul (transição); Yuri Alberto (fratura na costela), Matheus Bidu (não vem sendo utilizado); Paulinho (transição para o campo); Ruan Oliveira (cirurgia no joelho); Diego Palácios (lesão no joelho esquerdo) e Igor Coronado (recondicionamento físico).

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG);

Assistente 1: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG);

Assistente 2: Augusto Magno de Ramos (MG);

Quarto árbitro: Lucas Casagrande (PR).

