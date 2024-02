Copa do Brasil: Competição iniciou hoje com vitória do Porto Velho

Carla Andréa, com Terra

A Copa do Brasil iniciou com a vitória de Porto Velho, de Rondônia, contra o Remo, do Pará, por 1 a 0. Além deles, mais 88 clubes brasileiros participam da competição que vai até novembro. O prêmio para o vencedor é o maior entre os torneios brasileiros.

A Copa do Brasil recebe times de todos os estados e do Distrito Federal. O atual campeão é o São Paulo, que venceu o Flamengo e conquistou o primeiro título do torneio.

A primeira fase começou hoje (20), a segunda acontecerá de 6 a 13 de março, seguida das oitavas de final de 31 a 7 de agosto, quartas de final até 12 de setembro, semifinais em outubro e a final em novembro.

A partir das oitavas de final, os confrontos terão dois jogos, ida e volta. Nessa etapa, entram os clubes da Libertadores e os campeões da Copa Verde e Copa do Nordeste, com jogos definidos por sorteio.

A premiação para o campeão da Copa do Brasil de 2024 será R$ 73,5 milhões. O vice receberá R$ 31,5 milhões.

Confira os jogos dessa semana:

Nova Venécia x Botafogo SP – 20/02 às 19h

Real FC X São Raimundo – 21/02 às 14h30

Ríver x Ypiranga – 21/02 às 15h

Manauara EC x Retrô – 21/02 às 15h30

Sousa x Cruzeiro – 21/02 às 18h15

Treze x ABC – 21/02 às 18h30

Audax Rio x Portuguesa-RJ – 21/02 às 18h30

Itabaiana x Brasiliense – 21/02 às 18h30

Anápolis x Tombense – 21/02 às 18h30

Moto Clube x Bahia – 21/02 às 19h

Independente x Amazonas FC – 21/02 às 19h30

São Luiz x Ituano – 21/02 às 19h30

Capital x Tocantinópolis- 21/02 às 19h30

Costa Rica MS x América-RN – 21/02 às 19h30

União Rondonópolis – Atlético-GO – 21/02 às 20h30

Rio Branco x CRB – 21/02 às 20h30

Real Noroeste x Cuiabá – 21/02 às 20h30

Águia de marabá x Coritiba – 22/02 às 19h

Cianorte x Corinthians – 22/02 às 19h

Os horários estão de acordo com o fuso do Mato Grosso do Sul

