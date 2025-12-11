Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Esportes

Copa do Brasil terá duas vagas para a Libertadores a partir de 2026

Campeão e vice da competição garantirão presença na principal competição de clubes da América do Sul

11 dezembro 2025 - 18h52Taynara Menezes
A Copa do Brasil de 2026 terá início na semana do dia 18 de fevereiroA Copa do Brasil de 2026 terá início na semana do dia 18 de fevereiro   (Foto: Divulgação)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que, a partir da próxima edição, a Copa do Brasil dará duas vagas para a Copa Libertadores do ano seguinte: o campeão e o vice. Com isso, o Brasileirão passará a classificar cinco clubes para o torneio continental, em vez de seis. Atualmente, os quatro primeiros colocados vão direto à fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto disputam as fases preliminares.

Ainda não está definido se o vice-campeão da Copa do Brasil terá vaga direta na fase de grupos ou precisará passar pelas etapas iniciais da Libertadores. A decisão deve ser oficializada junto com os regulamentos da temporada, previstos para a próxima semana.

A mudança não afeta a edição atual do torneio. O campeão de 2025 será o único classificado para a Libertadores de 2026. Por enquanto, o Brasil já tem sete clubes garantidos no torneio: Flamengo (atual campeão), Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense (fase de grupos), e Botafogo e Bahia (fases iniciais).

Caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil, o Botafogo herdaria uma vaga na fase de grupos e o São Paulo, oitavo colocado no Brasileirão, entraria nas fases preliminares.

A Copa do Brasil de 2026 terá início na semana do dia 18 de fevereiro, com os 20 clubes da Série A entrando a partir da quinta fase, em abril. A final será disputada em partida única no dia 6 de dezembro, encerrando a temporada do futebol brasileiro.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasileiro foi eliminado
Esportes
Calderano é eliminado por Lebrun na estreia de simples do WTT Finals
Foto: Arquivo Fifa
Esportes
Fifa abre nova fase de venda de ingressos para a Copa de 2026
Arrascaeta fez dois gols
Esportes
Flamengo vence Cruz Azul e avança para semifinal do Intercontinental
Tenista se manifestou contratria ao jogos entre atletas e atletas trans
Esportes
Sabalenka diz não ser justo que mulheres enfrentem atletas trans
FC Pantanal conquistou o título da temporada
Esportes
Com goleada de 29 a 0, FC Pantanal fatura Sul-Mato-Grossense Feminino
Operário conquistou mais um título na temporada
Esportes
Com gol de Cristiano Ronaldo, Operário conquista Sul-Mato-Grossense Sub-17
Brasil é campeão mundial de Futsal Feminino
Esportes
Brasil é campeão mundial de Futsal Feminino
Breno atuou na última temporada pelo Maracaju AC
Esportes
Vivendo os dois extremos, goleiro não esconde que futebol de MS 'precisa evoluir'
A BNPB alertou que o total de vítimas pode aumentar, já que socorristas ainda enfrentam dificuldades para acessar comunidades
Internacional
Tragédia em Sumatra já deixa mais de 900 mortos após enchentes e deslizamentos
Partida acontece no estádio MetLife, às 19h (horário de Brasília)
Esportes
Brasil abre Copa do Mundo contra Marrocos no dia 13 de junho

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica