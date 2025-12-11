Copa do Brasil terá duas vagas para a Libertadores a partir de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que, a partir da próxima edição, a Copa do Brasil dará duas vagas para a Copa Libertadores do ano seguinte: o campeão e o vice. Com isso, o Brasileirão passará a classificar cinco clubes para o torneio continental, em vez de seis. Atualmente, os quatro primeiros colocados vão direto à fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto disputam as fases preliminares.

Ainda não está definido se o vice-campeão da Copa do Brasil terá vaga direta na fase de grupos ou precisará passar pelas etapas iniciais da Libertadores. A decisão deve ser oficializada junto com os regulamentos da temporada, previstos para a próxima semana.

A mudança não afeta a edição atual do torneio. O campeão de 2025 será o único classificado para a Libertadores de 2026. Por enquanto, o Brasil já tem sete clubes garantidos no torneio: Flamengo (atual campeão), Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense (fase de grupos), e Botafogo e Bahia (fases iniciais).

Caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil, o Botafogo herdaria uma vaga na fase de grupos e o São Paulo, oitavo colocado no Brasileirão, entraria nas fases preliminares.

A Copa do Brasil de 2026 terá início na semana do dia 18 de fevereiro, com os 20 clubes da Série A entrando a partir da quinta fase, em abril. A final será disputada em partida única no dia 6 de dezembro, encerrando a temporada do futebol brasileiro.

