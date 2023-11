Copa do Mundo será na Arábia Saudita em 2034

Gianni Infantino, presidente da Fifa, confirmou, nesta terça-feira (31/10), que a Arábia Saudita 2034 será o país-sede da Copa do Mundo de 2034.

“O maior show da Terra será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026 – na América do Norte. As próximas duas edições da Copa do Mundo FIFA serão sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) – com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) – em 2030 e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034″, publicou Infantino nas redes sociais.

“Três edições, cinco continentes e dez países envolvidos na realização de partidas do torneio. Isso torna o futebol verdadeiramente global!”, completou.

As três próximas Copas do Mundo:

2026: Canadá, Estados Unidos e México

Canadá, Estados Unidos e México 2030: Jogos de abertura no Uruguai, Argentina e Paraguai, e restante do torneio na Espanha, Portugal e Marrocos

Jogos de abertura no Uruguai, Argentina e Paraguai, e restante do torneio na Espanha, Portugal e Marrocos 2034: Arábia Saudita

Confira a publicação:

