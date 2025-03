Copa Sul-Americana comeÃ§a nesta terÃ§a com seis brasileiros na fase de grupos

A Copa Sul-Americana 2025, considerada a segunda competição mais importante do futebol da América do Sul, tem início nesta terça-feira (4) com quatro jogos válidos pela primeira fase.

Seis times brasileiros, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória, já estão garantidos na fase de grupos. Ao todo, 44 equipes participam do torneio, e 16 delas serão eliminadas logo na primeira fase, que ocorre entre terça e quinta-feira (6).

A fase inicial da competição contará com 32 times de oito países: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Cada nação terá quatro representantes, que disputarão 16 confrontos entre clubes do mesmo país.

Como as partidas são únicas, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Essa fase sem os clubes brasileiros e argentinos é uma oportunidade para equipes de outras nacionalidades mostrarem seu potencial.

Fase de grupos: Seis clubes brasileiros e seis argentinos entram diretamente

A partir da fase de grupos, os clubes brasileiros e argentinos entram diretamente, sem precisar disputar a primeira fase. Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória são os representantes do Brasil, enquanto os argentinos Godoy Cruz, Independiente, Huracán, Unión, Lanús e Defensa y Justicia também têm vaga garantida.

Juntando-se a esses 12 times, outros 16 clubes que avançarem da primeira fase se juntarão aos times já classificados, completando os 32 participantes da fase de grupos.

Os times serão divididos em oito grupos, e os líderes de cada grupo avançam diretamente para as oitavas de final. O critério de desempate na fase de grupos é: saldo de gols, mais gols marcados, mais gols como visitante, posição no ranking de clubes da Conmebol e, por fim, sorteio.

Playoffs das oitavas de final

Depois da fase de grupos, os segundos colocados dos grupos irão enfrentar os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Os times que começaram a competição na Copa Sul-Americana têm a vantagem de decidir a vaga em casa.

Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Esse critério também será aplicado nas quartas de final e semifinais.

Oitavas de final em diante

Após os playoffs, haverá um sorteio para definir os cruzamentos das oitavas de final. Os times de melhor desempenho na fase de grupos decidirão as vagas em casa.

Esse critério se manterá nas quartas de final e semifinais, garantindo que a performance da fase de grupos seja determinante para o mando de campo.

Jogos da primeira fase e onde assistir (horário de Mato Grosso do Sul)

Terça-feira:

Universitario de Vinto (BOL) x Nacional Potosí (BOL), às 20h30 - Onde assistir: Disney+

Universidad Católica (CHI) x Palestino (CHI), às 20h30 - Onde assistir: Paramount

Sportivo Luqueño (PAR) x Sportivo Ameliano (PAR), às 20h30 - Onde assistir: Disney+

ADT de Tarma (PER) x Cienciano (PER), às 22h - Onde assistir: Disney+

Quarta-feira (5):

Aurora (BOL) x San José (BOL), às 18h - Onde assistir: Paramount

Puerto Cabello (VEN) x Metropolitanos (VEN), às 18h - Onde assistir: Disney+

Union Española (CHI) x Everton (CHI), às 18h - Onde assistir: Paramount

Racing (URU) x Montevideo Wanderers (URU), às 18h - Onde assistir: Disney+

Once Caldas (COL) x Millonarios (COL), às 20h30 - Onde assistir: Paramount

Mushuc Runa (EQU) x Orense (EQU), às 22h - Onde assistir: Paramount

Quinta-feira:

Cerro Largo (URU) x Danubio (URU), às 18h - Onde assistir: Paramount

Guaraní (PAR) x 2 de Mayo (PAR), às 18h - Onde assistir: Disney+

Junior Barranquilla (COL) x América de Cali, às 20h30 - Onde assistir: Disney+

Atlético Grau (PER) x Cusco (PER), às 20h30 - Onde assistir: Paramount

La Guaira (VEN) x Caracas (VEN), às 20h30 - Onde assistir: Disney+

Universidad de Quito (EQU) x Aucas (EQU), às 22h - Onde assistir: Disney+

