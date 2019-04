Corinthians e São Paulo disputam a final do Paulista

Rayani Santa Cruz, com informações do UOL

Neste domingo de Páscoa (21), acontece as finais de campeonatos em diversas regiões do país, entre eles, está a disputa entre São Paulo e Corinthians, que se enfrentam no estádio Itaquera e devem jogar com muito entusiasmo pelo título do Campeonato Paulista.

O São Paulo segue com dúvidas para a grande final, já que ainda neste sábado (20), o técnico Cuca aguardava uma melhora física do volante Liziero para tentar colocá-lo em campo na decisão. Segundo o portal de notícias Lance, o treinador também busca uma alternativa para o ataque, já que o centroavante Pablo foi operado e está fora de "combate".

O São Paulo só precisa de uma vitória simples na casa de seu rival para ficar com o título e quebrar um jejum de mais de uma década sem vencer o Paulistão, o tricolor pode optar por uma escalação mais ofensiva e, desta forma, tentar surpreender o Corinthians em Itaquera.

O técnico do Corinthians, Fábio Carille, também faz mistério em relação a escalação e decidiu que o último treino seria fechado.

