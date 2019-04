Santos e Corinthians se enfrentam para pegar São Paulo na final do Paulista

Santos e Corinthians duelam nesta noite para saber quem vai ser a segunda equipe classificada para a final do Campeonato Paulista. Quem avançar enfrentará o São Paulo que eliminou o Palmeiras nos pênaltis, na tarde de domingo. O jogo terá mais de 40 mil torcedores no estádio Pacaembu, e contará só com torcedores do Peixe.

A primeira partida entre o Timão e o Peixe, ficou em 2 a 1 para o time do Parque São Jorge, gols de Manoel e Clayson, o alvinegro praiano descontou com Derlis González. Os comandados pelo técnico Fábio Carille precisam de um empate para avançar para a grande final. O Peixe precisa vencer por uma diferença de dois gols para avançar para a final. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será decidida nos pênaltis.

Na competição o Santos fez 15 partidas, venceu oito, empatou três e perdeu quatro jogos, o time fez 22 gols e sofreu 15, e ainda tem um aproveitamento de 60%. Já o Corinthians, tem 15 jogos, venceu sete, empatou cinco e perdeu três jogos, o timão fez apenas 14 gols e sofreu 11, e tem um aproveitamento de 57,8%.

A partida será realizada às 19h (MS) no estádio Pacaembu.

