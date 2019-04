Aquidauanense e São Paulo são finalistas em Campeonatos

O Aquidauanense é um dos finalistas do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o time disputará o título com o Águia Negra, que também garantiu a vaga na final em jogo contra o Sete de Setembro nesta tarde de domingo (7).



O Azulão venceu o Comercial por 2X1. O time não tem nenhum título e esteve na final uma vez em 2011, onde perdeu para o então afastado Cene.

A final do Campeonato Sul-Mato-Grossense acontece no dia 21 de abril.

Campeonato Paulista

No estádio Allianz Parque uma das vagas para a final do Campeonato Paulista ficou com o São Paulo. O time ganhou do Palmeiras nos pênalts também nesta tarde.

A final será entre o tricolor e o ganhador do jogo entre Corinthians e Santos que disputam a última vaga na segunda-feira (8) no Pacaembu às 20h. Um empate garante ao alvinegro a última vaga para a final.

O clássico entre os alvinegros em uma semifinal de Campeonato Paulista volta a acontecer 18 anos depois.

Deixe seu Comentário

Leia Também