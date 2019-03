SÃ£o Paulo vence rivais e acerta com Alexandre Pato

Depois de muita negociação, o atacante Alexandre Pato, 29 anos, acertou com o São Paulo, por quatro temporadas. O tricolor ofereceu um salário inferior a R$ 800 mil, o clube ainda fará o ressarcimento dos 2,5 milhões de euros que ele desembolsou para rescindir seu vínculo na China, que será diluído ao longo do contrato, o que dará um pouco mais de R$ 1 milhão por mês que serão pagos pelo time do Morumbi.

Alexandre Pato rescindiu com o Tianjin Tianhai em março e desde então seu nome sempre esteve ventilado ao São Paulo, o atacante havia deixado claro seu interesse em retornar ao Brasil. O acordo com o Palmeiras seria somente até o final do ano. Santos também havia enviado uma proposta para o jogador.

Pato tinha uma proposta da China, para ganhar 14 milhões de euros por ano, e outra do Galatasaray, da Turquia, com 6 milhões de euros por ano e recusou ambas. No São Paulo, seus vencimentos não alcançam 2 milhões de euros por ano.

Em 2014, Pato chegou ao Tricolor depois de uma troca feita por Jadson com o Corinthians. Embora não tenha sido campeão, o atacante fez sucesso no Morumbi, com 38 gols marcados.

Alexandre Pato foi vice-campeão brasileiro com o Tricolor em 2014 e foi o artilheiro do time em 2015, com 26 gols marcados. Desde então, ninguém marcou mais gols que ele no São Paulo.

Deixe seu Comentário

Leia Também