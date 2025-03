Corinthians tenta milagre para chegar a fase de grupos da Libertadores

O Corinthians tem uma dura e dificílima missão pela frente na noite desta quarta-feira (12), que é tentar um milagre e reverter a derrota sofrida no Equador para o Barcelona de Guayaquil, quando foi superado pelo placar de 3 a 0.

Jogando em casa, na Neo Química Arena, o clube paulista precisa ganhar o duelo por quatro ou mais gols de diferença para não depender da decisão de pênaltis. O time equatoriano, pode perder por até dois gols de diferença que avança na competição.

O Corinthians trata a classificação como um dos grandes objetivos da temporada. Quem for eliminado deste confronto, ainda terá outra competição para disputar: a Copa Sul-Americana.

A partida acontece às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul) e terá a transmissão da TV Globo e da ESPN, além dos streamings da Globoplay e Disney+.

