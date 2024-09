Brasileirão: Corinthians vence jogo agitado contra o Flamengo

Empurrado por mais de 45 mil torcedores, o Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (1), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão, e conquistou importantes três pontos na luta contra o rebaixamento.

Talles Magno e Romero fizeram os gols do Timão, que deixa momentaneamente o Z-4, e Pedro marcou para o Rubro-Negro, que estaciona na tabela e vê o líder mais distante. Na maior parte do jogo, o duelo foi equilibrado, mas se faltou ao Flamengo ser mais eficaz no ataque, ao Corinthians sobrou entrega para ser o mais objetivo possível. Nos acréscimos, houve tempo para uma confusão generalizada entre os jogadores, terminando com as expulsões de Cacá, Yuri Alberto e Alcaraz.

Com essa vitória, o Corinthians foi a 25 pontos e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento (para seguir fora, o Fluminense precisa perder do São Paulo). O Flamengo, estacionado nos 44 pontos, continua em quarto, agora a seis do líder Botafogo.

Próximos jogos

Os próximos compromissos de Corinthians e Flamengo serão pela Copa do Brasil. Pela volta das quartas de final do torneio, o Timão recebe o Juventude, no dia 11, às 21h, na Neo Química Arena. Já o Flamengo, no dia 12, às 21h45, encara o Bahia, no Maracanã. Pelo Brasileirão, o Corinthians joga no dia 14, contra o Botafogo, às 21h. E o Flamengo, no dia 15, faz clássico com o Vasco, às 18h30, no Maracanã.

