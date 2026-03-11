Menu
Corrida e Caminhada da AMA abre inscrições em Campo Grande

Evento une esporte, inclusão e conscientização sobre o autismo e acontece no Parque dos Poderes em 5 de abril

11 março 2026 - 18h55Taynara Menezes
Corrida do ano passadoCorrida do ano passado   (Foto: Wagner Guimarães )

Estão abertas as inscrições para a 4ª Corrida e Caminhada da Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA), marcada para o dia 5 de abril de 2026, com largada às 7h, no Parque dos Poderes, em frente ao estacionamento da Assembleia Legislativa, em Campo Grande.

O evento oferece corrida de 5 km e 10 km e caminhada de 3 km, com largada em pelotão único (masculino e feminino), reunindo atletas profissionais, amadores e famílias. Mais do que esporte, a iniciativa promove inclusão e conscientização sobre o autismo, fortalecendo o trabalho da AMA e incentivando o respeito à diversidade.

As inscrições podem ser feitas pelo site kmaisclube.com.br ou presencialmente na sede da AMA, na Av. Bandeirantes, 215. Os valores variam conforme o lote: R$ 100 (Lote 1), R$ 130 (Lote 2) e R$ 160 (Lote 3). Idosos, pessoas com deficiência e doadores de sangue ou medula têm desconto de 50% no 3º lote, mediante comprovação.

O kit do participante inclui camiseta oficial, medalha, chip de cronometragem, número de peito, frutas e brindes. O regulamento completo está disponível em amacg.org.br e kmaisclube.com.br.

Mais do que uma competição, a Corrida e Caminhada da AMA é um movimento coletivo em favor da inclusão, do respeito e da transformação social.

