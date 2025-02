Corrida Unimed Campo Grande acontecerá em maio; veja como participar com a família

A 3ª edição da Corrida Unimed em Campo Grande já tem data marcada para ocorrer: 24 de maio. Um evento esportivo pensado para toda a família, a programação começa às 16h, com largada na Avenida Fadel Lunes, próxima à entrada do Parque dos Poderes e promete reunir 2.700 atletas desta vez.

Com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, a corrida atende desde atletas experientes até iniciantes. Para quem prefere um ritmo mais leve, haverá uma caminhada de 2 km, a famosa "cãominhada", perfeita para levar os pets. As crianças de 5 a 12 anos também têm espaço garantido com a corrida kids, que terá percursos de até 500 metros.

Além das provas, o evento irá oferecer uma arena especial com atividades recreativas para crianças, praça de alimentação e um ambiente ideal para convivência e diversão. Durante o percurso, estações de hidratação, suporte médico e atrações vão garantir a segurança e o conforto de todos.

Como participar?

As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (6), com valores promocionais para o primeiro lote. Com vagas limitadas a 2.700 participantes, é importante garantir a inscrição o quanto antes para participar de um dos maiores eventos esportivos da Capital.

Serviço

Corrida Unimed CG;

24 de maio;

A partir das 16h;

Local: Avenida Fadel Lunes, entrada do Parque dos Poderes.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também