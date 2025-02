CPI das apostas já tem relatório

A CPI do Senado que investiga a manipulação de resultados em jogos e apostas esportivas solicitou o indiciamento de três pessoas, os empresários William Pereira Rogatto e Thiago Chambó Andrade e o tio do jogador Lucas Paquetá, Bruno Tolentino. A comissão apura fraudes relacionadas a apostas online, conhecidas como "bets".

O relatório, apresentado pelo senador Romário (PL-RJ), aponta que atletas, dirigentes e ex-jogadores estão envolvidos em esquemas de manipulação. Um dos casos investigados envolve o jogador Lucas Paquetá, acusado de cavar faltas para receber cartões amarelos e beneficiar apostas. Paquetá negou as acusações. Seu tio, Bruno Tolentino, convocado para depor, permaneceu em silêncio.

Outro investigado, o ex-jogador e empresário Bruno Lopez de Moura, confirmou sua participação no esquema, mas não foi indiciado devido a um acordo com o Ministério Público. Ele recebeu cerca de R$ 720 mil por manipular resultados, mas negou ser líder da organização criminosa.

Rogatto, conhecido como "Rei do Rebaixamento", foi preso em Dubai em novembro de 2024. Ele confessou manipular jogos para fraudar resultados e obteve lucros de aproximadamente R$ 300 milhões. A CPI também requisitou o indiciamento de Thiago Chambó Andrade, que faltou às convocações da comissão, e pediu sua prisão preventiva.

Romário, no relatório, também recomenda a restrição de apostas simples (single bets), que facilitam a manipulação. Ele sugeriu eliminar apostas em eventos isolados, como cartões e pênaltis, para reduzir as possibilidades de corrupção no esporte.

A comissão foi instalada em abril de 2024 com o objetivo de investigar denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro. A sessão da CPI prevista para o dia 11 de fevereiro foi cancelada, e uma nova data será marcada para a leitura do relatório. A CPI tem autorização para funcionar até o dia 15 de fevereiro.

O estado de Mato Grosso do Sul foi mencionado no relatório da CPI do Senado que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas. A referência ocorre nas páginas 284, 286 e 453, com destaque para a participação do estado no Campeonato Brasileiro da Série D.

Na página 284, o relatório menciona que o Clube Atlético Patrocinense estava inserido em um grupo considerado difícil, que incluía equipes de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Embora o futebol sul-mato-grossense seja descrito como mais modesto, o time do Costa Rica, também é citado. O documento observa que o futebol sul-mato-grossense é mais "modesto".

Não há menção direta no documento sobre os acusados terem atuado especificamente em Mato Grosso do Sul, apenas a observação de que o futebol local é mais modesto em comparação com o de outros estados. Leia o relatório completo:

