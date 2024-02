Cristiano Ronaldo leva suspensão e multa por gestos obscenos

Na vitória do Al-Nassr em cima do Al-Shabab por 3 a 2, os torcedores do segundo time gritaram o nome de Messi durante a partida para provocar Cristiano Ronaldo. Diante da situação, o camisa 7 caiu na provocação fazendo gestos obsceno.

Por causa disso, o Comitê Disciplinar da Federação Saudita de Futebol decidiu suspender o jogador por um jogo. Assim, CR7 não participou da partida do Al-Nassr contra o Al-Hazem hoje (28), pelo Campeonato Saudita, que terminou empatado em 4 a 4.

Além disso, Cristiano Ronaldo deverá pagar uma multa de R$ 30 mil, sendo R$ 10 mil pelo ato, e o restante por compensação para o Al-Shabab.

O jogador havia se defendido, afirmando que os gestos indicavam “força e vitória”. “Eu respeito todos os clubes. O movimento de braço expressou força e vitória, e não tinha a intenção de ser vergonhoso ou obsceno. Na Europa, estamos acostumados com isso.”, afirmou Cristiano Ronaldo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também