Cruzeiro anuncia demissão do técnico Fernando Diniz

O cruzeiro demitiu o técnico Fernando Diniz nesta segunda-feira (27), após uma reunião na Toca da Raposa. Renato Gaúcho é o principal alvo da diretoria para ocupar a vaga.

Diniz vinha sendo pressionado no cargo desde o fim de 2024. O desempenho do time nos primeiros jogos desta temporada aumentaram a pressão sobre o técnico, que foi duramente criticado pelos torcedores nas últimas partidas.

O treinador foi cobrado em reunião, no último sábado (25), e comunicado do desligamento dois dias depois. Com ele, deixam o clube Eduardo Barros, seu auxiliar técnico, e o preparador físico, Wagner Bertelli. Auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, Wesley Carvalho vai comandar o treinamento desta segunda-feira.

O ex-treinador da Seleção Brasileira foi contratado para o lugar de Fernando Seabra, no começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas não conseguiu embalar no trabalho.

Com Diniz no comando, o Cruzeiro disputou 20 partidas, vencendo quatro, empatando nove e perdendo outras sete. O aproveitamento do treinador no período foi de 35%. Ele tinha contrato com o Clube até o fim de dezembro de 2025.

Já Renato Gaúcho está livre no mercado desde que deixou o Grêmio no fim de 2024.

