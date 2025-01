Daronco é eleito o pior árbitro de 2024 em pesquisa do UOL

Carla Andréa, com UOL

Em uma pesquisa realizada pelo Portal UOL, Anderson Daronco foi escolhido como o pior árbitro de 2024 no futebol brasileiro.

O juiz gaúcho, que já acumula uma série de polêmicas durante a temporada passada, recebeu 21% dos votos, liderando a lista negativa.

A disputa foi acirrada, com Wilton Pereira Sampaio ficando em segundo lugar, com 18,4%, e Marcelo de Lima Henrique completando o top-3 com 13,2%.

O ano de 2024 foi marcado por diversas polêmicas envolvendo Anderson Daronco. Um dos episódios mais lembrados ocorreu no confronto entre Corinthians e Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, quando o árbitro atrasou o início da partida após questionar as cores dos uniformes.

A situação causou desconforto entre os dois times, que ficaram insatisfeitos com as decisões do juiz, especialmente pela falta de marcação de pênaltis em jogadas polêmicas.

Em maio de 2024, Daronco foi afastado da escala de árbitros da Conmebol após uma sequência de críticas durante a partida entre Nacional e River Plate. No Campeonato Brasileiro, um confronto entre Flamengo e Corinthians também gerou uma grande confusão, com a atuação do árbitro sendo amplamente questionada.

Mais tarde, em junho, o Athletico-PR e o Flamengo formalizaram queixas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre decisões tomadas por Daronco durante seus jogos.

O árbitro também foi alvo de críticas durante o Campeonato Gaúcho, quando a falta de VAR e a marcação de um pênalti para o Internacional geraram polêmica.

Um dos episódios mais comentados foi sua decisão em um gol do Vasco contra o Fluminense, quando, mesmo com a revisão do árbitro de vídeo, ele optou por não mudar sua decisão, o que gerou grande repercussão e críticas na mídia esportiva.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também