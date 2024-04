Deyverson é afastado do Cuiabá por má disciplina

Carla Andréa, com TNT Sports

O atacante Deyverson, que atua no Cuiabá, foi afastado pela diretoria do clube nesta sexta-feira (19) por motivos disciplinares.

O clube divulgou uma nota oficial, na qual o presidente do time, Cristiano Dresch, revelou o afastamento de Deyverson, e não deu mais detalhes.

Mas segundo o jornalista Venê Casagrande, o afastamento veio do comportamento infantil do atacante, após não ser aproveitado em uma partida do clube.

Deyverson não foi relacionado para a partida contra o Grêmio, amanhã (20), pela 3ª rodada do Brasileirão. Ele ficará na capital do Mato Grosso com os atletas que, também, não foram relacionados para o confronto.

Esta é a terceira temporada do atacante com a camisa do Cuiabá. Ao todo, Deyverson marcou 31 gols, deu nove assistências em 78 partidas.

