Dorival Jr. divulga pré-convocados para eliminatórias da Copa de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (28), a lista dos 52 jogadores pré-convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O técnico Dorival Jr. incluiu nomes de peso, como o retorno de Neymar, atualmente no Santos, após um período de ausência da equipe nacional.

Além do craque do Santos, outros atletas que atuam no futebol brasileiro também figuram na lista, incluindo o meia Oscar, do São Paulo, e os atacantes Estêvão (Palmeiras), Bruno Henrique (Flamengo) e Yuri Alberto (Corinthians).

Esses jogadores devem ser avaliados para a convocação final, que será reduzida a 23 nomes.

Dorival Jr. anunciará os convocados definitivos em um evento no Rio de Janeiro, previsto para a próxima semana. Os jogos decisivos das eliminatórias acontecerão em março, com o Brasil enfrentando a Colômbia no dia 20, em Brasília, e a Argentina, no dia 25, em Buenos Aires.

Atualmente, a Seleção Brasileira ocupa a 5ª posição nas eliminatórias, com 18 pontos conquistados até o momento. A equipe canarinho busca melhorar a sua classificação e assegurar uma vaga direta para a próxima Copa.

Veja a pré-lista de convocados da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Manchester City (ING)

Hugo Souza - Corinthians

Lucas Perri - Lyon (FRA)

Weverton - Palmeiras

ZAGUEIROS

Alexsandro - Lille (FRA)

Beraldo - Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo - Flamengo

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Léo Ortiz - Flamengo

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo - Nottingham Forest (ING)

LATERAIS

Dodô - Fiorentina (ITA)

Abner - Lyon (FRA)

Alex Sandro - Flamengo

Alex Telles - Botafogo

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Alisson - São Paulo

André - Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira - Fulham (ING)

Andrey Santos - Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Gerson - Flamengo

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Lucas Moura - São Paulo

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)

Neymar - Santos

Oscar - São Paulo

ATACANTES

Antony - Betis (ESP)

Bruno Henrique - Flamengo

Endrick - Real Madrid (ESP)

Estevão - Palmeiras

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Galeno - Al Ahli (SAU)

Igor Jesus - Botafogo

Igor Paixão - Feyenoord (HOL)

João Pedro - Brighton (ING)

Luiz Henrique - Zenit (RUS)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Samuel Lino - Atlético de Madrid (ESP)

Savinho - Manchester City (ING)

Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

Yuri Alberto - Corinthians

