Douradense vence UFC em Boston

A douradense Karine Silva venceu mais uma disputa no UFC 292, realizado na noite de sábado (19), em Boston (EUA). O feito dessa vez aconteceu no último segundo do primeiro round, quando a brasileira finalizou a ucraniana Maryna Moroz.

Esta luta foi uma revanche, após a sul-mato-grossense ter perdido para Maryna em 2014. Na noite de ontem, Karine foi superior durante todo o primeiro round.

Após a brasileira aplicar um knockdown, a ucraniana caiu e quando se levantou foi direto para a grade, buscando frear as ações certeiras de Karine No entanto, não teve muito sucesso.

Na sequência, ela encaixou uma guilhotina aos 4min59s do primeiro round, obrigando assim a rival a desistir.

Karine é agora a primeira mulher no UFC a vencer as três primeiras lutas na organização com triunfos apenas no primeiro round. Antes do duelo deste sábado, ela tinha finalizado Poliana Botelho e Ketlen Souza.

Deixe seu Comentário

Leia Também