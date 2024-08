Duelos definidos! Veja confrontos das quartas da Copa do Brasil 2024

A CBF sorteou na tarde desta terça-feira (20), em sua sede, no Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2024. Veja abaixo os duelos e as chaves dos confrontos até a final do campeonato!

As partidas de ida das quartas de final serão disputadas na próxima semana. Os confrontos de volta ocorrerão na semana de 12 de setembro.

Jogos das quartas da Copa do Brasil:

Vasco x Athletico-PR;

Atlético-MG x São Paulo;

Flamengo x Bahia;

Corinthians x Juventude;

O vencedor do confronto entre Vasco e Athletico-PR enfrenta nas semifinais quem passar de Atlético-MG x São Paulo. Do outro lado, a semifinal será disputada entre quem sair do confronto entre Flamengo e Bahia e o vencedor de Corinthians x Juventude.

Regulamento

Os jogos serão em ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos. Os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate.

Premiação

Nas quartas de final, todos os clubes, independentemente de divisão, recebem a mesma cota de participação: R$ 4,5 milhões.

Já a classificação para as semifinais vale uma cota de R$ 9,45 milhões.

