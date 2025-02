É decisão! Real Madrid e City jogam a vida na Champions League nesta quarta

Real Madrid e Manchester City fazem o duelo mais 'atrativo' desta quarta-feira (19) pelos playoffs da Liga dos Campeões. Eles duelam mirando uma vaga na fase seguinte da maior competição de clubes.

Atual campeão do torneio, os merengues venceram o jogo de ida por 3 a 2, na Inglaterra, e agora, contam com uma vantagem de jogar pelo empate no Santiago Bernabéu. Para os citizens, só uma vitória por dois ou mais gols interessa para garantir a classificação no tempo normal.

Nessa rodada de quarta-feira, também há outros três jogos. Quem abre a rodada é Borussia Dortmund e Sporting, com os alemães tendo uma larga vantagem, após vencerem a ida por 3 a 0.

A mesma situação vale para o PSG, que após vencer o Brest por 3 a 0 no jogo de ida, pode perder até por dois gols de diferença que garantirá a vaga na próxima fase da competição. Por outro lado, PSV e Juventus fazem um duelo bastante equilibrado.

Os holandeses conseguiram uma vitória importante no território italiano ao fazer 2 a 1 e agora, jogam pelo empate. O time de Turim precisa reverter o duelo com dois ou mais gols de diferença para avançar. Uma vitória simples forçará a prorrogação.

Veja os duelos e os horários dos jogos em Mato Grosso do Sul:

13h45 - Borussia Dortmund x Sporting

16h00 - Real Madrid x Manchester City

16h00 - PSG x Stade Brestois

16h00 - PSV x Juventus

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também