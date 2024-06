É oficial! Bia Haddad está classificada para as Olimpíadas de Paris

Beatriz Haddad está oficialmente classificada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 nas chaves de simples. A confirmação da vaga da brasileira aconteceu após a Federação Internacional de Tênis (ITF) anunciar, nesta quarta-feira (12), os tenistas classificados pelo ranking da modalidade, no qual a tenista ocupa a 20ª posição.

Além dela, Laura Pigossi também representará o Brasil, mas esta vaga foi confirmada ainda em 2023, quando a medalhista de bronze olímpica de Tóquio foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Além das duas atletas, mais brasileiros podem entrar na competição com a lista definitiva, a ser divulgada pela ITF, em 2 de julho. Nomes como Thiago Wild, Thiago Monteiro e Felipe Meligeni aparecem como suplentes, numa fila de espera, e podem conseguir um lugar em Paris.

No mesmo dia serão divulgados também os atletas que disputarão as chaves de duplas masculina, feminina e mista. Bia também deve marcar presença nas duplas. Em 46º lugar, a tenista busca uma vaga em Paris ao lado de Luisa Stefani, 13ª do ranking. As duas anunciaram a parceria para os Jogos em abril, durante a Billie Jean King Cup, em São Paulo.

A definição dos duplistas é feita pelos capitães das equipes, no masculino é responsabilidade de Jaime Oncins e no feminino, é com Luiz Peniza.

