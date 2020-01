Em 2020, 93 atletas de MS vão ter Bolsa-Atleta do Governo Federal

A lista dos contemplados em 2020 pelo programa Bolsa-Atleta, do governo federal, tem 93 competidores de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 6.248 esportistas serão beneficiados em todo o País.

A relação de contemplados foi publicada pela Secretaria Especial do Esporte, subordinada ao ministério da Cidadania, nesta semana, no Diário Oficial da União (DOU).

Medalhista de bronze em Pequim-2008 e Londres-2012, a judoca Michele Aparecida Ferreira é a única sul-mato-grossense contemplada na categoria olímpica/paralímpica. Neste nível, o repasse mensal é de R$ 3,1 mil.

A classe internacional (bolsa de R$ 1,8 mil) vai beneficiar nove atletas, caso dos judocas Alexia Nascimento, Gabryel Romero, Leticia Menino e Luan Pimentel (do judô para cegos); do carateca Erick Taira; do paracanoista Patrick Pisoni; da mesatenista Livia Lima; Raun Nantes, do handebol; Victor Shimizu, do beisebol.

O restante está distribuído nas categorias atletas de base (R$ 370,00), estudantil (R$ 370,00) e nacional (R$ 925,00).

De acordo com a Secretaria Especial do Esporte, serão investidos R$ 84,2 milhões neste ciclo do programa.

