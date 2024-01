Em batalha de 4 horas Sinner vence Australian Open 2024

No início da manhã deste domingo (28), o italiano Jannik Sinner se tornou o grande campeão do Australian Open 2024. Com apenas 22 anos, Sinner é o campeão mais jovem do Australian Open desde 2008.

Ele começou a partida perdendo os primeiros dois sets para o russo Daniil Medvedev, mas conseguiu uma virada surpreendente, fechando a partida em fechou a partida em 3 a 2 (3/6, 3/6, 6/4, 6/4 e 6/3).

Com duração de quatro horas, a partida registrou o primeiro título de Grand Slam que Sinner conquistou. No ano passado, ele tinha as semifinais em Wimbledon, como melhor resultado até agora.

Já o russo, que foi o campeão do US Open de 2021, perdeu a terceira decisão em Melbourne — foi vice em 2021 e 2022.

A princípio, o jogo se encaminhava para uma vitória de Medvedev, que abriu 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3. No terceito Set, Sinner reagiu e venceu o set por 6/4, mesmo placar do quarto set.

No quinto e último set, Sinner chegou a estar vencendo por 5 a 1. Medvedev ensaiou uma reação, mas o italiano fechou o set em 6/3.

Ao longo da edição deste ano, Jannik Sinner eliminou nomes importantes como o maior vencedor do Australian Open, o sérvio Nokak Dijovick, na semifinal; além de não ter perdido nenhum set nas primeiras cinco partidas.

